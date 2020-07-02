Заявления США о необходимости привлечь Китай к американо-российским переговорам по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) являются лишь предлогом, Вашингтон просто ищет причины не вести диалог с Москвой, считают российские эксперты.

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергей Рябков провели 22-23 июня в Вене переговоры. Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других. Китай заранее отказался от участия в этих переговорах, несмотря на настойчивые призывы США.

«Я думаю, что здесь бесполезно было ожидать каких-то прорывов от этих консультаций. Они необходимы, потому что нам нужно в любом случае поддерживать диалог хотя бы в рамках наших стратегических договоренностей, чтобы понимать, куда движется каждая из сторон. Но мы не договоримся на сегодняшний момент, потому что у нас разные подходы и видение. Соединенные Штаты хотят выйти из СНВ-3. Китай — это предлог, на мой взгляд, во многом, потому что, я думаю, что очень хорошо понимают республиканцы, что Китай подключить сейчас на сегодняшнем этапе невозможно», — сказала руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлева в ходе онлайн-конференции, организованной МИА «Россия сегодня».

По ее словам, для президента США Дональда Трампа возможность привлечь Китай к переговорам о ДСНВ-3 — больше политическая риторика, чем реальные ожидания, что вот сейчас Китай резко включится в двусторонние договоренности Москвы и Вашингтона.

Схожую точку зрения высказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко. По его словам, с начала 2012 года между Россией и США фактически нет стратегического диалога.

«У нас нет никаких реальных переговоров по контролю над вооружениями. Да их в принципе не может быть, если одна из сторон делает ставку на их ликвидацию, на выход, то совершенно бесполезно ее уговаривать оставаться. Что касается Китая, то вы знаете, когда вам нужно в чем-то отказать другому, вы, наверно, найдете тысячи предлогов. Вот как и здесь — найден хороший предлог, как не вести переговоры с Россией. Если даже представить, что (в переговорах) появится Китай, то следующей будет фраза «а нет французов», «а нет Индии, кого-нибудь еще», — пояснил Фененко, добавив, что если одна сторона не хочет вести переговоры, то найдет «тысячи причин, почему их не вести».

ДСНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.

Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.