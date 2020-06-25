Межкорейские отношения можно вернуть в нормальное русло, если начать диалог об экономическом сотрудничестве двух стран без привязки к переговорам США-КНДР, а также предложить достаточно крупные и реализуемые проекты, считают южнокорейские эксперты.

В среду стало известно, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 23 июня приказал отложит представленный Генштабом план мер против Южной Кореи. После этого северокорейские интернет-ресурсы начали удалять статьи с критикой южнокорейского правительства, а военные КНДР на границе демонтировали громкоговорители, которые только было начали устанавливать.

«Северная Корея послала нам сигнал к диалогу. Руководство Северной Кореи выбирает между военными действиями и диалогом. Они увидели волю нашего парламента ратифицировать межкорейские соглашения от 27 апреля и 19 сентября 2018 года, решительную сдержанность министра обороны Чон Гён Ду, искренность в жесткой реакции президента и правительства на публикацию мемуаров Болтона. Сейчас необходимо понять, в чем из реализации межкорейских договоренностей Юг может первым проявить инициативу, а что придется решать между США и Северной Кореей… Сеул и Пхеньян выиграли немного времени, но мир на Корейском полуострове сейчас зависит от быстрого решения южнокорейского правительства», — заявил профессор университета Кёнсан и специалист по КНДР Пак Чон Чхоль в комментарии, полученном Mpravda.com.

По мнению Пак Чон Чхоля, с момента провального саммита в Ханое КНДР «непрерывно запрашивала у Южной Кореи план выполнения межкорейских договоренностей», и время давать ответ давно прошло. Лидер КНДР Ким Чен Ын уже не раз заявлял о «крайних сроках». Отсрочку обеспечила политика Китая, пандемия коронавируса и выборы в Южной Корее. Но даже после выборов правительство не предложило Пхеньяну какого-то конкретного плана, и Север «пошел своим новым путем».

«Диалог об экономическом сотрудничестве Северной и Южной Кореи должен вестись отдельно от переговоров США-КНДР», — подчеркнул эксперт. Если сейчас не перестать оглядываться на США и не начать сотрудничество, то Корейский полуостров ждет возвращение к 2017 году с враждебными отношениями между Севером и Югом. Если же Сеул хочет сохранить мир, то начать стоит с «решения проблемы с листовками, а также роспуска американско-южнокорейской рабочей группы.

Директор Центра северокорейских исследований в Институте Сечжона Чон Сон Чжан считает, что чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров, Сеулу необходимо предлагать КНДР не мелкие символические проекты вроде разрешения индивидуальных турпоездок, а представить целостную картину планов межкорейского сотрудничества. Действительно реализуемых планов, которые получили бы одобрение международного сообщества и заинтересовали бы Северную Корею. Только такое предложение способствовало бы возвращению доверия, укреплению взаимопонимания и построению взаимовыгодных межкорейских отношений.

«Если продолжится ситуация, как сейчас, когда в южнокорейском правительстве не просматривается ни ответственного органа, ни организованных усилий по продвижению денуклеаризации на Корейском полуострове, то ядерный и ракетный потенциал Северной Кореи со временем будет лишь расти, и денуклеаризация станет окончательно невозможной», — подытожил Чон Сон Чжан.