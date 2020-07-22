Минимальную цену на водку и коньяк планирует увеличить Минфин. Эксперты считают меру оправданной и предлагают установить минимальный порог цен также для пива и вина.

В соответствии с законопроектом Минфина, минимальную розничную цену за классическую бутылку водки объемом 0,5 л. планируют поднять на 3,5% — до 238 рублей. Бутылка коньяка подорожает как минимум на 13 рублей — до 446 рублей за 0,5 л. Минимальная цена на бренди и другую продукцию, изготовленную из винного, плодового, кальвадосного и вискового дистиллята поднимется до 324 рублей. Изменения коснутся только отечественных алкогольных напитков.

В Минфине объясняют рост цен уровнем инфляции, которая по прогнозам Минэкономразвития составит 3% в 2020 году.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что повышение минимальных цен на водку и коньяк отвечает интересам как потребителей, так и производителей.

— Цена на коньяк адекватна, а минимальную стоимость водки имеет смысл поднять хотя бы до 250 рублей за 0,5 л. Такое повышение не скажется на спросе, рынок здесь давно сложился, но позволит защитить потребителя от нелегальной продукции. Мы давно предлагаем установить минимальную цену также на пиво — хотя бы 50 рублей за 0,5 и на вино — в пределах 200 рублей за 1 л. У нас на рынке около половины нелегального и неучтенного пива, а минимальная цена уберет с рынка нелегалов и даст преференции честным производителям. Какой смысл «бадяжить», если есть минимальная цена, которая позволяет приготовить более качественный продукт? — рассказал «» эксперт.