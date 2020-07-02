Эксперт по энергетике Сергей Пикин оценил политику Китая на нефтегазовом рынке.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что КНР закупает газ в разных местах, в том числе у России, Австралии, Катара.

«Есть поставки сниженного газа, они никак не привязаны, и это может быть любой поставщик. А есть поставки трубопроводного газа, они, естественно, привязаны к газопроводу. И таких газопроводов у Китая есть два: из России и из Туркмении», — уточнил Пикин.

Со своей стороны, политолог Дмитрий Евстафьев в беседе с oilcapital.ru выразил мнение, что учреждение китайскими энергокорпорациями группы для совместных закупок — очень важное событие для всего рынка нефти.

«Китайцы хотят застраховать себя от каких-то острых неприятных скачков ценовой конъюнктуры. Это в действительности большой сигнал всему остальному рынку о том, что объединение покупателей нефти возможно», — считает он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы цен на нефть.