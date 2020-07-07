С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начали индексировать пенсионные выплаты. Ранее по законодательству такая категория пенсионеров получала вознаграждение в размере 3–4 тыс. рублей, из-за чего эти люди попадали в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производилась. Означает ли шаг властей в сторону пожилых опекунов, что постепенно и другим категориям работающих пенсионеров могут восстановить полноценную индексацию выплат по старости? С этим вопросом «» обратился к экспертам.

Закон, вводящий индексацию для пенсионеров-опекунов, Госдума приняла еще в марте. С 1 июля он вступил в силу. Как сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), расходы на возобновление индексации выплат до конца года составят 720 млн рублей. Вплоть до конца июня ПФР актуализировал списки пенсионеров-опекунов, официальные данные по их количеству пока не названы. По неофициальным же, индексация коснется 30-40 тысяч пожилых людей, осуществляющих опеку над несовершеннолетними родственниками (чаще всего, собственными внуками).

Возможно, эти цифры в масштабах страны кажутся достаточно скромными. Но, согласившись на индексацию опекунам, власти создали важный прецедент. Ведь раньше эти люди, получая небольшую выплату за опеку – 3-4 тыс рублей, считались работающими пенсионерами. А таковым у нас в стране, согласно действующему законодательству, индексация не положена. Такое положение дел многих возмущает: вопрос даже обсуждался на ранних стадиях дискуссий по поправкам в Конституцию. Однако власти стояли насмерть: никакой индексации для работающих пенсионеров, коих у нас в стране, по разным оценкам, насчитывается от 7 до 9 млн!

И вот, благодаря опекунам, эта позиция расшатана и прецедент создан. Возможно, индексация работающим пенсионерам все-таки будет принята, но не сразу для всех, а постепенно: например, вслед за опекунами такое право получат работающие на Крайнем Севере, или на вредных производствах…Оценить вероятность такого развития событий мы попросили экспертов – экономистов.

Анна БОДРОВА, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

«Индексация пенсий работающих опекунов — важный шаг. Таких людей немного, не более 7% от всего объёма получающих пенсию. Но очень хорошо, что эта категория наконец-то выделена: ранее именно работающих опекунов обходили со всевозможными индексациями. На самом деле, эта группа людей защищена ещё меньше, чем другие, хотя выполняет функцию, значимость которой сложно переоценить. Как правило пенсионеры берутся за опеку несовершеннолетних- например, внуков — при каких-то крайних обстоятельствах, типа смерти родителей этих детей или лишения их прав. Выше 3-4% индексацию ждать не стоит, но и этот объём средств будет реальной поддержкой: ведь пожилым людям чаще всего в этих обстоятельствах важна каждая копейка.

Да, такой шаг может быть сигналом к индексации пенсий и для всех остальных категорий. Что было бы логично, раз государство поставило себе в приоритет поддержку социальных программ. Считаю, что властям вообще не должно быть дела до того, работает пенсионер или нет. Он заслужил свою пенсию возрастом и стажем – значит, ему следует ее и платить, и индексировать».

Алексей ЗУБЕЦ, профессор Финансового университета при правительстве РФ:

«У вступившего в силу закона об индексации пенсий пенсионерам-опекунам есть очевидный изъян. Документ отменяет приравнивание опеки и попечительства к трудовой деятельности. Соответственно, у этих пожилых людей будет меньше трудовой стаж. Государство идет на маленькую хитрость и, в общем-то, несправедливость, чтобы сэкономить, поджать социальные выплаты. В итоге страдает качество жизни опекунов, которые, воспитывая ребенка, не только прикладывают огромные усилия, но и зачастую расплачиваются своим здоровьем.

При этом я не вижу здесь никакой связи с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Ходили разговоры, что вопрос отложили в долгий ящик, но я ожидаю, что государство все же выполнит свои обязательства: у нас любые пенсии индексируются на размер инфляции, которая в этом году колеблется вокруг отметки в 4%. К тому же это положение закреплено в поправках к Конституции».

Сергей СМИРНОВ, доктор экономических наук (ВШЭ):

«Индексацию пенсионерам-опекунам я могу оценить только положительно. Хорошо, когда государство идет в чем-то навстречу людям. Но по чисто финансовым соображениям это нельзя рассматривать как некую предтечу индексации пенсий всем работающим пенсионерам. В 2021 резко вырастет трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд в связи с мерами поддержки населению. За последние три месяца у многих россиян заметно сократились заработные платы и, соответственно, доходы. Кроме того, было решено в два раза понизить ставки по страховым взносам для малых и средних предприятий. Это тоже не будет способствовать наполнению бюджета ПФР. Наконец, надо восстанавливать экономику. Из этого следует очевидный вывод: если когда-то и решат возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, то очень нескоро».