Переход многих россиян на «удаленку» актуализировал вопрос о четырехдневной рабочей неделе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, эти два формата соприкасаются: если человек работает в дистанционном режиме, то и трудовая неделя может быть короче. Экс-премьер сочувствует россиянам, жалующимся, что на «удаленке» приходится «пахать» круглые сутки. Соответственно, важно отрегулировать в Трудовом кодексе все моменты, связанные с удаленной занятостью и укороченной рабочей неделей. Примечательно, что пару недель назад ту же тему поднял в Госдуме глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Именно пандемия коронавируса подвигнет к переходу на четырехдневку, заметил депутат. Мы обратились за комментариями к экспертам.

Алексей ЗУБЕЦ, профессор Финансового университета при правительстве РФ:

«У нас продолжительность трудовой недели ограничена законодательством в 40 часов.

Наверное, если человек перерабатывает, есть смысл ее сократить. Вместе с тем переход на четырехдневку означает, что общее количество рабочих часов в день должно увеличиться, превысив стандартные 8. Вообще, идея весьма странная, поскольку трудовое законодательство у нас никто не отменял, и без серьезной реформы КЗОТ тут не обойтись. В ближайшее время это делать никто не будет. Если вы как работодатель увеличиваете продолжительность рабочего дня, необходимо оформить это специальным приложением к трудовому договору. Если мы говорим об «удаленке», важно не допустить ее окончательного превращения в некий безразмерный и никому неподконтрольный формат. Кстати, как показывают соцопросы, многие работодатели недовольны «удаленкой», поскольку, по их отзывам, должное качество труда обеспечить невозможно».

Игорь НИКОЛАЕВ, директор Института стратегического анализа ФБК:

«С одной стороны, «удаленка» обеспечивает более гибкий график, однако зачастую увеличивает нагрузку на работника, стирает грань между офисом и домом. Но мне не очень понятно, как это связано с вопросом четырехдневной рабочей недели, во многом надуманным. Допустим, мы формально провозгласим четырехдневку, но очевидно, что это не избавит человека от необходимости выполнять положенную по договору норму. Меньше он трудиться точно не станет, в плане взаимоотношений работодателя и работника тоже ничего не поменяется: первый будет продолжать эксплуатировать второго по своему разумению, как ни в чем ни бывало. Для меня во всей этой истории значим лишь конечный результат работы, и надеюсь, что когда-нибудь мы придем к этой цивилизованной формуле. А пока можно констатировать лишь издержки переходного периода».