Очень многие уже почувствовали тот удар, который нанесло по их кошелькам и карманам нашествие коронавируса. А на глобальном уровне пандемия может обратить вспять десятилетний прогресс в снижении уровня бедности в мире – к такому выводу пришли авторы исследования ООН.

Согласно новому исследованию, проведенному при поддержке Организации Объединенных Наций, пандемия коронавируса может отбросить борьбу за сокращение масштабов нищеты в мире на 8-10 лет назад.

Как сообщает Independent, в своей наиболее консервативной модели исследователи обнаружили, что по меньшей мере 131 млн человек могут оказаться в не принимающей денежной формы бедности в 70 странах, если не предотвратить или не обратить вспять ожидаемое увеличение голода.

Этот показатель возрастет до 413–547 млн, если половина детей столкнется с постоянными препятствиями с учебой в течение этого года. Более 60 процентов детей в мире по-прежнему не посещают школу, а в апреле число закрытий достигло пика — 91%.

Несмотря на эти мрачные прогнозы, авторы «Индекса многомерной бедности 2020» пишут, что «твердо надеются, что этого не произойдет», а «прогресс возможен».

Один из авторов «Индекса», который используется странами и экспертами по всему миру в качестве меры для измерения и содействия снижению уровня бедности, директор Оксфордской инициативы по бедности и человеческому развитию профессор Сабина Алкире указывает на наблюдения экономиста Амартии Сена о том, что ожидаемая продолжительность жизни в Великобритании выросла гораздо быстрее во время Второй мировой войны, чем в предыдущем десятилетии, что он в значительной степени объясняет системами продовольственного нормирования.

Опубликованный на этой неделе индекс 2020 года также показывает, что из 75 исследованных стран Сьерра-Леоне столкнулась с самым быстрым сокращением многомерной бедности в то время, когда страна боролась с кризисом Эболы.

За четыре года, начиная с 2013 года, многомерная бедность — показатель того, испытывают ли люди множественные лишения в сфере здравоохранения, образования и уровня жизни — резко сократилась с 74 до 58 процентов, при этом самые большие изменения связывались с использованием электричества и чистого топлива для приготовления пищи.

«Какая бы ужасная ни была трагедия, она не привела к широкому распространению бедности, – говорится в отчете. – Чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения требуют быстрого реагирования, а человеческая ошибка и трагедия кажутся неизбежными. Несмотря на это, пример Сьерра-Леоне показывает, что можно сократить взаимосвязанные лишения многомерной бедности во время эпидемии».

В отчете, в котором говорится о прогрессе, достигнутом за десятилетие, прошедшее с момента создания индекса, также было установлено, что в 65 из 75 исследованных стран «значительно» сократились уровни многомерной бедности.

Согласно отчету, в Индии, где произошло самое большое сокращение, за последнее десятилетие около 273 млн человек вышли из многомерной бедности. В Китае в период между 2010 и 2014 годами около 70 миллионов человек вырвались из многомерной бедности. В Бангладеш это число сократилось на 19 млн в период между 2014 и 2019 годами.

До начала пандемии 47 стран были на пути к сокращению масштабов бедности вдвое между 2015 и 2030 годами – при условии сохранения наблюдаемых тенденций. Но 18 стран, в том числе некоторые из самых бедных, оказались не в этом тренде.

В докладе говорится, что из 1,3 миллиарда человек, живущих в условиях многомерной бедности, более 80 процентов лишены как минимум пяти из десяти используемых показателей.

По меньшей мере 40 процентов живут в Южной Азии, а еще большая часть проживает в странах Африки к югу от Сахары. Однако, помимо Сьерра-Леоне, шесть других стран Африки к югу от Сахары входят в десятку самых быстроразвивающихся стран, наряду с Кот-д’Ивуаром, Гвинеей, Либерией, Мавританией, Руандой, Сан-Томе и Принсипи.

Около 107 миллионов людей, страдающих множественной уязвимостью, старше 60 лет, что исследователи отметили как особенно важные данные во время пандемии COVID-19.

«COVID-19 — это последний по времени кризис, поразивший земной шар, и изменение климата почти гарантирует, что вскоре последуют новые, — заявил директор Офиса отчетов о человеческом развитии Педро Консейсао. – Каждый из них по-разному повлияет на бедных. Больше, чем когда-либо, нам нужно работать над борьбой с бедностью и ее уязвимостью во всех ее формах».

Профессор Алкире рассказывает, что «Индекс многомерной бедности» с его информацией об уровне и составе бедности предоставляет данные, необходимые для точного определения того, где и как проявляется бедность: «Без этого политики не могут понять, как и где планировать ресурсы и вмешательства».

«Covid-19 оказывает глубокое влияние на ландшафт развития. Но эти данные — полученные до пандемии — это мессидж надежды, – утверждает профессор Алкире. – Прошлые истории успеха о том, как справляться с множеством проблем, с которыми люди сталкиваются с бедностью в своей повседневной жизни, могут показать, как лучше восстанавливать и улучшать жизнь миллионов людей».