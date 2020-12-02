Многоразовые тканевые маски стали популярны в качестве альтернативы одноразовым медицинским, которые часто выбрасываются и загрязняют окружающую среду. Эксперты назвали условия, которые сигнализируют о необходимости замены такой защитной маски, сообщает газета Huffington Post.

Так, специалисты не рекомендуют использовать изделия с разрывами, дырками и другими дефектами, так как через эти отверстия могут проникать частицы вируса. Кроме того, они посоветовали заменить маску, если растянулись ее резинки. Такая маска не будет плотно прилегать к лицу, а значит, возрастет риск заражения.

Не все изделия можно стирать в машинке, подчеркнули специалисты. При этом если на маске после стирки остались пятна, ее нужно утилизировать. Вне зависимости от степени загрязнения, любая многоразовая маска предназначена для 30 использований.

Узнать, износилась ли тканевая маска или нет, можно по тому, проходит ли через нее пар изо рта на морозе, или получится ли через нее задуть свечку. Если да, то она истончилась, и от нее следует избавиться.

Ранее россиян предупредили об опасности цветных защитных масок. По словам эксперта, в них содержится краситель, который может негативно повлиять на кожу, вплоть до появления болезненного дерматита.