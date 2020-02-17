Телевидение остается лидером по охвату аудитории среди других медиа в России. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора в понедельник, 17 февраля. В 2019 году впервые учитывались данные о телепросмотрах на дачах.

Согласно исследованию компании Mediascope, 98% жителей крупных российских городов включали телевизор хотя бы раз в месяц. Ежедневно это делали 66% россиян. При этом отмечается, что среднесуточное время просмотра постепенно сокращается. Так, если в 2017 году оно составляло 242 минуты в день, то в 2019 году — 220 минут, включая телепросмотры на дачах.

«По данным Eurodata TV, время линейного телепросмотра (в эфире на экране телевизора) сокращается во всем мире. При этом в России темпы снижения одни из самых низких по сравнению с другими странами. В 2019 году темпы падения времени просмотра замедлились — в том числе в силу того, что данные о телеаудитории были дополнены информацией о просмотре ТВ на дачах», — сказано в сообщении.

В среднем прирост от дачного просмотра к общему времени телепросмотра в год составляет 8%.

Среди всех регионов больше всего смотрят телевизор в Дальневосточном ФО. Так, среднесуточное время просмотра по всему населению здесь составило 248 минут. Меньше всего телевизор смотрят жители Северо-Кавказского ФО — 200 минут.

В январе стало известно, что россияне считают телевидение наиболее заслуживающим доверия источником информации. Полученным оттуда сведениям всего верят 40% участников опроса.