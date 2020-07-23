Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» в течение ближайших трёх-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения, заявил в интервью Mpravda.com эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.

Предполагалось, что БЖРК нового поколения «Баргузин» разработают до 2018 года, однако в 2017-м «Российская газета» сообщила со ссылкой на источник в «оборонке», что работы по созданию нового БЖРК приостановлены.

«Я считаю, что развёртывание «Баргузина» стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечёт за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей… По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем уйдёт порядка 3-5 лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок», — сказал Евсеев.

Эксперт предположил, что данный проект был заморожен, поскольку российское руководство рассчитывало на продление договора СНВ-3, другим фактором стал финансовый вопрос.

Собеседник агентства подчеркнул, что по своим характеристикам «Баргузин» значительно превосходит своего советского предшественника – БЖРК «Молодец», вооруженного слишком тяжёлой ракетой, которая не помещалась в обычный вагон, что являлось серьезным демаскирующим фактором.

«Баргузин» же благодаря «облегчённой» ракете, которая входит в обычный вагон, может производить пуск на любом участке железной дороги. В случае необходимости нанести ответный удар, этот комплекс будет эффективней ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса) типа «Тополь» и «Ярс», потому что для осуществления пуска они должны будут выйти в полевой район и развернуться там, став на какое-то время уязвимыми для противника», — пояснил Евсеев.

Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой «Молодец» был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа.

«Баргузин» представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и размещен личный состав.

В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.