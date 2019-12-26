Новогодние салаты можно хранить не больше суток, поэтому заправлять их майонезом или другим соусом стоит непосредственно перед подачей на стол, сообщает в четверг, 26 декабря, «РИА Новости».

«Все салаты относятся к скоропортящимся кулинарным изделиям. <…> салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами», — сказала специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Валентина Семенова.

Она уточнила, что не заправленные салаты могут храниться до 24 часов, а срок годности «слоенных» блюд таких, как «Сельдь под шубой» и «Мимоза» меньше на 6 часов.

В свою очередь специалист инспекции по качеству питания Елена Павлова добавила, что лучше всего хранятся салаты из маринованных или квашенных овощей — до 36 часов. Однако блюда из вареных, тушеных или жареных овощей могут храниться не более суток.

«Салаты из свежих овощей и фруктов, винегреты, салаты с добавление мяса, птицы и копченостей без заправки хранятся до 18 часов, с заправкой — не больше 12 часов», — заявила Павлова.

Кроме того, по мнению экспертов, срок годности салатов с консервами или яйцами сокращается до 6 часов, а с рыбой и морепродуктами — до 12.

24 декабря Роспотребнадзор не рекомендовал россиянам заранее готовить новогодние блюда из-за их короткого срока хранения.