Специалисты компании «Авито» проанализировали интерес россиян к празднованию Дня святого Валентина и оценили выбор их подарков к празднику. Результаты исследования оказались в распоряжении «Известий» в пятницу, 14 февраля.

«Самым популярным подарком в этом году оказались мягкие игрушки. За ними следуют традиционные презенты – букеты цветов и набор «шоколад и шампанское». В среднем по стране подарок на 14 февраля обойдется в 2 500 рублей. Самые романтичные жители в Ульяновске, Иркутске и Ижевске – спрос на подарки к 14 февраля в этих городах вырос в 4-6 раза», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в списке самых популярных подарков оказались бижутерия, вазы, билеты на концерты, часы и различные аксессуары.

Ювелирные украшения стали самым дорогим презентом из выборки наиболее востребованных подарков. Отмечается, что их средняя цена составляет около 11 тыс. рублей.

Отмечается, что дороже всего романтический подарок обойдется жителям Москвы — в среднем 3,4 тыс. рублей. Доступнее всего порадовать свою вторую половину оказалось в Ульяновске — там средний чек составил около 1 тыс. рублей.

13 февраля эксперты назвали самые популярные в России электронные книги о любви. Лидером оказался роман британской писательницы Э.Л. Джеймс «50 оттенков серого».

В тот же день стало известно о том, какие подарки на День святого Валентина женщины ждут больше всего. Самыми желанными презентами оказались цветы и украшения.