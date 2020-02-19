Самыми популярными подарками на День защитника Отечества являются элементы одежды, об этом RT рассказали в Гильдии маркетологов.

По словам экспертов, на втором месте — средства для и после бритья, включая лосьоны и одеколоны. Третье место среди популярных подарков в честь праздника занимает алкоголь, на четвертом месте располагаются гаджеты. На пятом месте оказались товары, связанные со спортом, хобби и иными увлечениями.

В десятку самых популярных подарков также вошли подарочные сертификаты, книги, шоколадные фигуры и подарочные наборы. На последнем месте находится романтический ужин.

В Гильдии отметили, что в среднем стоимость подарка на День защитника Отечества варьируется от одной до полутора тысяч рублей. При этом эксперты указали, что разброс цен начинается со 150 рублей и доходит до 150 тысяч.

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