Цветы и украшения желают получить женщины в подарок на День всех влюбленных больше всего. Об этом в четверг, 13 февраля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экспертов IT-компании «Эвотор».

Специалисты проанализировали данные чеков с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах и салонах красоты по всей России за февраль 2019 года и на их основе сделали прогноз на 2020-й.

Они выяснили, что женщины не хотят тратить деньги в салонах красоты на преображения к празднику, но хотят получить в подарок цветы и украшения, пишет «Ридус».

По данным экспертов, россияне 14 февраля покупают в пять раз больше цветов, чем в обычные дни. Уточняется, что букеты пользуются спросом в сам праздник, за день и сразу после него. Средний букет в России обойдется в 885 рублей. А вот жителям Москвы и Санкт-Петербурга придется сильнее потратиться: 2035 и 1086 рублей соответственно, отмечает телеканал «360».

Также в прибыли остаются и продавцы украшений: в прошлом году продажи ювелирных изделий увеличились в 1,5 раза. Причем больше всего украшений россияне купили не 14, а 15 февраля. Подарок в ювелирном магазине, в среднем, обойдется в 1733 рубля. По мнению специалистов, в этом году можно ожидать аналогичную динамику, пишет «Газета.ру».

Вместе с тем, эксперты заметили, что ни 13, ни 14 февраля 2019-го в салонах красоты не было ажиотажа: спрос остается таким же, как и в обычные дни, пишет сайт kp.ru.

11 февраля сообщалось, что ко Дню всех влюбленных в Москве проведут музыкальные концерты, уроки танцев, спектакли и другие мероприятия.