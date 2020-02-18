IT-компания «Эвотор» провела исследование динамики цен на игристое вино отечественного производства в России с января 2019 года по январь 2020 года. Данные статистики приводит «РИА Новости».

Согласно результатам анализа 600 тысяч онлайн-касс по стране, средняя цена на бутылку шампанского объемом 0,75 литра составила 252 рубля. Из-за неравномерного изменения факторов стоимости игристого в 2019 году было зафиксировано, что в некоторых регионах вино подорожало, а в некоторых продавалось дешевле.

В столице России цена на шампанское за год увеличилось на 5,6%. В Санкт-Петербурге стоимость бутылки наоборот уменьшилась на 5,7%.

В январе 2020 года компания «Эвотор» подсчитала, что самые высокие цены на шампанское были зафиксированы в Москве (349 руб), Приморском крае (342 руб), Красноярском крае (275 руб), в Санкт-Петербурге (272 руб) и в Нижегородской области (263 руб). Последние строчки в докладе компании заняли Курская область (194,7 руб), Пермский край (194,3 руб) и Чувашия (181,5 руб).

7 февраля сообщалось об аналогичном анализе цен на водку.