Во время онлайн-акции «Киберпонедельник» россияне чаще всего покупали автомобильные прицепы и товары для домашних питомцев, сообщает во вторник, 4 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на данные онлайн-сервиса «Яндекс.Маркет».

Спрос на автомобильные прицепы и тягачи увеличился на сервере почти на 80%. Похожий рост интереса зафиксировали аналитики на товары для животных: на ошейники и шлейки для кошек (на 75%), на когтеточки (на 40%), на переноски для животных (на 31%).

Кроме того, повысился почти в два раза спрос на товары для дачного отдыха, товары для строительства (на 22%) и школьные товары (на 20%).

Уточняется, что за время акции самые большие скидки — до 70% — были в категориях ювелирных украшений и товаров для красоты. Также с выгодой до 60% можно было приобрести товары для дома, детские и спортивные вещи.

Акция «Киберпонедельник» прошла 27–29 января.

24 января Роскачество рассказало о правилах безопасных покупок в интернете.