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Эксперты по тканям рассказали, какая одежда лучше всего защитит человека от коронавируса.

Так, по словам заведующей кафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета имени Косыгина Ирины Рыбаулиной, вирусные частицы может задерживать плотная ткань.

Высокой плотностью обладают вещи из габардина, твида, сатина. При этом трикотаж не подходит по этому параметру для носки в условиях пандемии.

Рамблер

Специалисты подчеркивают, что способность материала остановить вирус влияет и фактурность ткани — ее шероховатость и однородность. Такими параметрами обладают изделия из замши и вельвета.

Ученые напомнили, что бактерии также могут цепляться к волосам, поэтому при выходе на улице их лучше собирать в хвост или закалывать, сообщает издание «Известия».

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