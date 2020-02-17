Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости».

В исследовании учитывались 70 показателей условий жизни в регионе. На их основе был рассчитан рейтинговый балл. Сводный балл у тройки лидеров превышает 70 при возможном максимуме 100.

В топ-10 регионов с наиболее комфортной жизнью вошли также Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области, а также Югра.

По сравнению с прошлогодним рейтингом Ленинградская область поднялась на три пункта, заняв восьмую позицию, а Липецкая область опустилась на два пункта и занимает 11-е место.

Как отмечают эксперты, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного валового регионального продукта России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Последние места в рейтинге занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

В январе картографический сервис Maps.me составил рейтинг 20 регионов России, которыми чаще всего интересовались иностранные туристы в период с сентября по ноябрь 2019 года.