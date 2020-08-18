Нынешнее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства, а повторение дефолта августа 1998 года маловероятно, считают эксперты Высшей школы экономики.

Российская финансовая система в августе 1998 года оказалась неспособна выплачивать внутренние и внешние долги из-за пирамиды государственных краткосрочных обязательств. Правительство 17 августа объявило о введении комплекса направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики мер, которые фактически означали дефолт и девальвацию рубля. На 90 дней приостановилось выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, по сделкам на срочном рынке и по залоговым операциям.

«И в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономика столкнулись с кризисом, в том числе со снижением цен на энергоносители. Но нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было двадцать два года назад. Главные отличия — наличие у правительства и Центробанка значительных резервов и низкий уровень госдолга…. Близкий дефолт не просматривается», — пишут они.

Так, по данным ЦБ, на начало 1998 года совокупный внешний долг составлял 182,9 миллиарда долларов, из которых 147,7 миллиарда долларов приходилось на государство. На 1 июля 2020 года внешний госдолг составлял всего 65,5 миллиарда долларов, при совокупном долге в 477,3 миллиарда долларов. Но при этом на 7 августа 1998 года в золотовалютных резервах ЦБ было всего 17 миллиардов долларов, а на 7 августа 2020-го — 600,7 миллиарда долларов.

Аналитики указывают, что прогноз на среднесрочную перспективу также не должен пугать.

«Госдолг в России ниже, чем по группе развитых стран и целого ряда развивающихся государств. Ничего не указывает на опасный уровень этого долга и объявление дефолта. Если речь идет именно о госдолге, то после того, что было в конце 1990-х Минфин выдерживает стратегию на сохранение низкого уровня госдолга и безопасного соотношения его к ВВП», — отметили эксперты.

Нынешнее соотношение внутреннего госдолга России на 1 августа — 10,7 триллиона рублей — это примерно 10% ВВП, при этом внешний долг в пересчете на рубли на 1 июля составляет 3,7 триллиона рублей, а долги регионов и муниципалитетов — 2,5 триллиона рублей. Итого это около 17 триллионов рублей, или 15% ВВП. При этом критическим для экономики уровнем долга считается соотношение долга к ВВП в 60%, для развивающихся стран это около 40%.