Специалисты МЧС призвали строго соблюдать режим самоизоляции, который был введен в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также назвали случаи, при которых разрешается покинуть место изоляции.

Ведомство напомнило, что данные меры применяются для всех прибывших из стран, в которых наблюдается неблагоприятная ситуация по количеству зараженных, а также для тех, кто проходит лечение легкой формы COVID-19, и тех, кто находится под подозрением.

Отмечается, что все случаи, когда можно покинуть место самоизоляции связаны с угрозой для жизни, например, если произошел пожар, взрыв, обвал конструкций. В других случаях даже на непродолжительное время выходить запрещено, как и контактировать с теми, кто осуществляют доставку.

В рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России отметили, что стоит договориться с родственниками, соседями и волонтерами о том, чтобы они обеспечили вас продуктами, а также о выносе мусора.

Последний рекомендуется упаковывать в двойные прочные мусорные пакеты, тщательно закрывать и выставлять за пределы квартиры, пишет «РИА Новости».

22 апреля заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов рассказал, что во время самоизоляции необходимо регулярно проветривать помещения.

15 апреля в МЧС России рассказали о том, что регулярная влажная уборка и дезинфекция домашних помещений снижает риск заражения коронавирусом во время самоизоляции. В ведомстве рекомендуют проводить уборку дома средствами с дезинфицирующим эффектом, а также регулярно проветривать жилье.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры приняли и в остальных регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

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