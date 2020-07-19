Третьего раза скорее всего не будет — эксперты сходятся во мнении, что в августе семьи с детьми от 0 до 16 лет вряд ли получат «вертолетные выплаты» по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Несмотря на то, что август — месяц тяжелого финансового бремени, когда приходит время собирать детей в школу и садик, детские омбудсмены пожимают плечами, Пенсионный фонд молчит, а финансовые эксперты заявляют, что на третью «путинскую выплату» в бюджете денег нет.

Тем временем на сайте Change.org появилась петиция жительницы Новосибирска Натальи Бусаровой. Женщина потребовала продлить выплату пособия в 10 тысяч рублей на детей и на август. Ее обращение к властям страны подписали за две недели уже почти 100 тысяч человек.

В ее поддержку высказались финансовый омбудсмен Борис Титов — он утверждает, что семьи охотно потратили предыдущие выплаты, что положительно повлияло на работу бизнеса, а также Виталий Милонов, который ко всему прочему предлагает расширить возрастной диапазон до 18 лет.

Тем не менее в августе никаких дополнительных выплат не предвидится, однако…

— Должны продолжиться начисления семьям с детьми от 3 до 16 лето, кто еще не подал заявление. Они получат деньги за июнь и июль, — отметили в Пенсионном Фонде России. Причём за июль эти «путинские» 10 тысяч получают и семьи с детьми от 0 до 3 лет.

В ПФР также напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от от 0 до 3 лет, имеют право на получение ежемесячного государственного денежного пособия в размере 5 тысяч рублей , а кроме того, на ежемесячное пособие имеют право и семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, при условии, что их ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов. Размер таких выплат зависит от региона, в котором проживает семья.