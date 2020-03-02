Сотрудники Group-IB начали расследование обстоятельств вброса фейковых новостей о якобы масштабном заражении новым коронавирусом жителей и гостей столичного региона. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщается на сайте компании.

Вброс был выявлен ранее в понедельник. В информации, не соответствующей действительности, говорится, что данные о массовом заражении москвичей коронавирусом якобы скрываются.

С помощью технологий графового анализа данных Group-IB специалисты выявили факт искусственного распространения голосового сообщения. В большинстве случаев атака распространяется через ботов в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджерах.

При этом целью вброса становится целевая аудитория: это группы в мессенджерах при детских садах, школах. По состоянию на 2 марта отмечены уже 9,5 тыс. постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость.

«Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки», — отметили в компании. Эксперты призвали граждан критично относиться к информации, распространяемой в интернете, а не средствами массовой информации.

Group-IB — одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий.

Вспышка коронавируса, получившего обозначение COVID-2019, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах, где уже отмечены летальные случаи.

По данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились 89 083 человека, выздоровели 45 163.