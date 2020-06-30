Какие основные критерии будут оказывать влияние на стоимость российской валюты в ближайшие месяцы? Какие факторы могут привести к падению курса рубля до рекордных минимумов, а какие из них позволят «деревянному» укрепиться до самых высоких значений за последнее время? И главное: если у рядового российского гражданина есть в наличие определенная сумма, как распорядиться этими средствами: запастись долларами или евро или потратить накопления на летний отдых. Возможно, советы экспертов «» позволят нашим читателям определиться с окончательным выбором.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, утверждает, что в ближайшее время, как и ранее, на рубль будут больше всего влиять нефтяные котировки и общие настроения на рынках. «Ключевой фактор — пандемия коронавируса. Все больше растут опасения, что новые вспышки в Европе, США, Бразилии и других странах — это вторая волна, которая может привести к новым ограничениям экономической активности. Если это произойдет, неизбежно снизится спрос на ресурсы, а котировки нефти начнут снижаться. Это приведет к тому, что курс «деревянного» продолжит снижение и в скором времени может достичь отметок в 73-75 рубля за доллар и в 82-84 рубля — за евро. Укрепление национальной валюты возможно при резком восстановлении мировой экономики, из-за чего возрастет и потребность в нефти. Однако пока нет таких перспектив. Минэнерго прогнозирует, что выше $50 за баррель нефть до конца этого года не поднимется».

В кризисной ситуации, когда есть опасность потери работы или сокращения доходов, лишние траты на отдых или крупные покупки не оправданы. Не зря россияне за время самоизоляции выработали другой стандарт поведения: от потребительской модели перешли к сберегательной. В качестве инструмента для сохранения средств от девальвации по-прежнему высоко котируются доллары, евро, швейцарский франк и японская йена. Также стоит рассмотреть возможность покупки мелких монет из золота и серебра. В любом случае для сохранения средств стоит создавать мультивалютную корзину: часть хранить в рублях, часть — в валюте, часть — в драгметаллах».

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер», утверждает, что основным фактором повышения или понижения курса российской валюты будет выступать движение мирового капитала: «После того как на рынках сошли на нет панические настроения, вызванные глобальной пандемией коронавируса, а мировые центробанки развернули беспрецедентные меры для борьбы с ее последствиями, российские ценные бумаги выглядят привлекательно и способствовало укреплению российской валюты».

Однако в июне Банк России снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня в 4,5%. Отечественные заемные бумаги представляют определенный риск для доходность международный покупателей. В случае ухудшения ситуации на мировых рынках, которое произойдет из-за вероятной второй волны глобальной пандемии, иностранные инвесторы распродадут российские гособлигации и спровоцируют более стремительное обесценение рубля.

Если кризис мировой экономики будет более глубоким и продолжительным, то нефтяные цены опустятся до $15. В таких условиях российская валюта рискует обновить исторические минимумы и опуститься до 86 рублей за доллар.

Для рядового россиянина в настоящее время накопленные сбережения, если являются долгосрочными накоплениями, лучше конвертировать в равных долях в доллары и евро

Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker, рассказывает, что российский рубль на текущий момент находится под воздействием трех факторов: «Первый из них — рынок нефти. Инвесторы не могут просчитать последствия наращивания добычи ОПЕК+ в конце лета, когда участники соглашения об ограничении производства «черного золота» могут нарастить добычу «черного золота». Второй фактор — опасения по поводу второй вспышки пандемии коронавируса, способной нанести более значительный урон мировой экономике и сильно повлиять на спрос энергоресурсов. Третий фактор — референдум по поправкам в Конституцию России. «Деревянному» в преддверии значимых политических событий свойственно снижаться в цене, поэтому его курс будет оставаться в районе 70-72 рублей за доллар. Негатив могут добавить обвал котировок нефти или повторная вспышка коронавируса в США и Европе. Пока рынок чрезвычайно неустойчив, поэтому не нужно принимать поспешных решений. Гражданам лучше всего дождаться развития событий, так как котировки рубля, как правило, реагируют с определенным запозданием на динамику рынка энергоносителей».