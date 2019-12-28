Эксперты столичной госинспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дали рекомендации по выбору мандаринов к новогоднему столу.

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По словам экспертов, при покупке мандаринов необходимо обращать внимание не на их запах или листочки, а на цвет и форму — они должны быть приплюснутыми или с небольшим бугорком, без чёрных пятен, иметь оранжево-красный или оранжевый цвета.

Отмечается, что если фрукты легко проминаются, значит они гнилые.

Также уточняется, что мандарины можно хранить до четырёх недель при температуре +3…+8 °С.

Вместе с тем специалисты рассказали о том, как различать танжерины, клементины, минеолы и сатсума.

Первые — мелкие оранжево-красные плоды приплюснутой формы без семян, клементины — ярко-оранжевые фрукты с семенами, которые легко чистятся, минеолы — сладкие, но тяжело чистятся, сатсум — ярко-оранжевые с тонкой кожурой и без семян.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как встретить Новый год без ущерба здоровью.

Также психолог Сергей Ланг в беседе с радио Sputnik дал рекомендации, как поддержать новогодний настрой в условиях аномально тёплой погоды и отсутствия снега.

Видео дня. Видео народных безумств в отсутствие снега