Экспертам французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) удалось получить данные с речевого самописца сбитого под Тегераном украинского самолета, говорится в сообщении бюро в Twitter.

«Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Данные с CVR (речевого самописца), включая само происшествие успешно выгружены BEA. Данные переданы иранскому Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB)», — сообщают в BEA.

🔴@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data — including the event itself — has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) July 20, 2020

Ранее в понедельник стало известно, что самописцы с самолета — речевой самописец (CVR) и регистратор полётных данных (FDR) — доставлены во Францию.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» малого радиуса действия из ЗРК «Toр-M1». Согласно отчету, две ракеты были выпущены с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с «препятствием» в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.