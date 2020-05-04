В России ситуация с распространением коронавируса нормализуется также, как и в Европе, где в некоторых странах заболеваемость пошла на спад. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко.

«Нормализация ситуации в стране и мире чувствуется. Поскольку у нас эта вспышка произошла с отставанием, мы видим, что в некоторых странах Европы уже устойчивое снижение случаев заболевания. Мы идем по пути европейского варианта пандемии, в отличие от китайского», ― отметил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, Бутенко добавил, что в настоящее время существуют два механизма победы над коронавирусом: карантин и приобретение иммунитета среди населения.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 4 мая, в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

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