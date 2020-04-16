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Пик заболеваемости коронавирусом в России будет зафиксирован в июне или начале июля, а на создание вакцины потребуется около года или полутора лет, сообщил журналистам в четверг профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

«Большинство экспертов сходятся, что пик будет в июне-июле. Цифры не должны пугать, как бы значимы они не были, каждый день количество заболевших будет больше и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать», — сказал он.

Малышев отметил, что раньше бессимптомное течение наблюдалось у 10-30% лиц, теперь же коронавирусной инфекцией без клинических симптомов могут переболеть около 50% людей. Кроме того, врач добавил, что вакцина должна пройти определенные фазы в своей разработке, поэтому она будет готова только через год-полтора.

«В отношении вакцины, вы знаете, что сейчас более 70 научных коллективов занимаются созданием вакцины в мире. Три вакцины в Китае и в Америке переходят уже к клиническим испытаниям на людях. Есть определенные фазы исследования. Но как ни крутите, год-полтора на создание вакцины уходит», — пояснил он, подчеркнув, что сейчас все равно происходит «проиммуниванивание населения».

У людей появляется иммунитет, так как многие болеют без симптомов.

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