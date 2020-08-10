Европа демонстрирует пассивную реакцию на происходящие в Белоруссии события, поскольку не имеет рычагов воздействия на президента этой страны Александра Лукашенко, заявил Mpravda.com ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

«Европа остается, в основном, пассивной. Есть протесты среди гражданского общества, но сами дипломаты не знают, что делать. У них нет большого влияния и рычагов воздействия на Лукашенко, поэтому они не могут на него влиять. Комментарии в этом не помогут», — пояснил собеседник агентства.

По мнению европейского эксперта, объявленные предварительные итоги выборов в Белоруссии свидетельствуют о том, что Лукашенко не готов менять политику и признавать свои ошибки, а значит, при определенных обстоятельствах, в Белоруссии возможно повторение украинского сценария.

Эксперт убежден, что объявленные данные о результатах голосования далеки от реального положения дел в этой стране. «Ожидалось, что они будут сфальсифицированы, но то, что Лукашенко даже не признал, что его популярность падает, стало сюрпризом. Я думал, что он может приписать себе что-то около 65%, но это полный смех», — считает собеседник агентства.

По его словам, можно ожидать, что ближайшие недели и даже месяцы в Белоруссии "будут напряженными". "Люди знали, что Лукашенко не будет готов уступить, но теперь они знают, что он также не готов менять политику, признавать ошибки или думать о планомерном переходе к чему-то другому", — отметил Грессель.

Как утверждает европейский эксперт, дальнейшая устойчивость действующей власти в Белоруссии будет зависеть от лояльности органов безопасности. «Об этом я не могу судить. Пока я не вижу трещин. Но они могут появиться, если протесты продолжатся», — предположил эксперт.

Он провел аналогию с событиями в Киеве в начале 2014 года. «Как в Киеве — «Беркут» сначала был лоялен. Когда в январе и феврале ситуация обострилась, полиция разделилась, и те, кто хотел применить силу, сделали это, остальные же разошлись по домам. «Остальных» оказалось слишком много, чтобы удержать власть на плаву, поэтому (Виктор) Янукович ушел в историю», — подчеркнул Грессель.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.

В ЕС назвали «непропорциональным» применение силы против демонстрантов и призвали отпустить всех задержанных прошлой ночью. Кроме того, в Брюсселе предупредили, что будут в дальнейшем выстраивать отношения с Минском с учетом происходящих в Белоруссии событий.