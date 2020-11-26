Иммунолог Николай Крючков уверен, что мотивировать граждан России делать прививку пока рано, так как на рынке недостаточно препаратов, чтобы провести масштабную вакцинацию.

Совершенно не нужно сейчас никого мотивировать прививаться. Дело в том, что количества вакцины в ближайшие месяцы будет крайне недостаточно, чтобы в России вакцинировать даже группы риска, не говоря уже обо всех желающих, — цитирует специалиста ОТР.

Также иммунолог заявил, что средняя эффективность вакцин от COVID-19, по его прогнозам, будет ниже тех, которые заявляют производители.

Скорее всего, окончательная эффективность по всем вакцинам будет значительно ниже. Ну, я прогнозирую уровень 60–65%, — сказал Крючков.

В то же время генеральный партнёр ATEM Capital Антон Гопка считает, что уже в декабре можно рассчитывать на то, что в России будет произведено не менее 1 млн доз вакцины.

Он, со своей стороны, уверен, что прививки нужно делать как можно быстрее, чтобы обеспечить популяционный иммунитет.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в России планируют проводить массовую вакцинацию населения.