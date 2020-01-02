Маринованные овощи, квашеная капуста или сыры не смогут устранить все негативные последствия праздничных застолий, в частности помочь печени. Об этом рассказал эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек.

Специалист поставил под сомнение открытие китайских ученых, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов могут восстанавливать печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя.

«В любом случае маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи», — цитирует Эмбарека «РИА Новости».

По его словам, несколько продуктов не смогут компенсировать плохое питание или излишества во время праздников.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что попытки избавиться от похмелья с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.