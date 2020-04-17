Врачам после победы над коронавирусной инфекцией может понадобиться психологическая реабилитация. Такое мнение высказала психолог Светлана Назарян в интервью РЕН ТВ в пятницу, 17 апреля.

В России, по данным оперштаба на пятницу, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в стране составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

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