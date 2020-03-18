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Люди, принимающие лекарственные препараты от гипертонии, имеют больше шансов заразиться новой коронавирусной инфекцией, сообщил в среду эксперт по вопросам биологической безопасности и экологии, доктор медицинских наук Николай Дурманов.

«Потому что и этот коронавирус цепляется за наши клетки эпителиальные через ACE2, это фермент, который увеличивается в количестве на поверхности клеток при лечении гипертонии препаратами, которые можно легко запомнить. Обычно они кончаются на «-тан» и на «-прил». Таких рецепторов больше, соответственно, шансов заразиться у них побольше», — сказал он в эфире телеканала «Доктор».

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При этом Дурманов напомнил, что отказ от лекарств может привести к серьезным последствиям для здоровья.

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