Распространение коронавирусной инфекции внутри страны происходит из-за людей, которые нарушают режима карантина. Об этом 28 марта заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Он отметил, что в большинстве случаев инфекция была зафиксирована у людей, прибывших из-за рубежа, однако последующее распространение связано с нарушением самоизоляции.

«Около 90% — это случаи завоза инфекции из других стран, хотя уже начинается распространение и внутри России от тех людей, которые приехали из-за границы и не соблюдают карантин. Это уже имеет место», — сказал Малеев в интервью «РИА Новости».

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в России на сегодняшний день под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются более 166 тыс. человек.

Заболевание подтвердилось у 1036 пациентов, выписаны по выздоровлению 45 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс.

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