В отличие от Китая, где системы распознавания лиц и геолокация распространены в государственном масштабе и позволяют технически тотально отслеживать перемещение граждан, в Европе подобные меры сейчас не используются, рассказал «Известиям» директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

В Европе люди, находящиеся на карантине из-за коронавируса, могут выходить из дома только по особой надобности, сказал эксперт. По его словам, в Евросоюзе сейчас практически во всех городах улицы стали заметно более пустыми.

«В качестве контроля у граждан могут проверить документы и спросить, куда они направляются, например, в ближайший магазин или аптеку. За нарушение карантина европейцы могут получить штрафы от полиции. Так, некоторые пытаются чаще гулять на улице с домашними животными, но за это также могут оштрафовать, потому что требуется выходить на улицу с собакой только на короткое время», — сказал эксперт.

Он добавил, что в России мерой контроля за самоизолированными гражданами пока является только один способ. «Находящийся на карантине гражданин обязан ежедневно сообщать данные о своей температуре в поликлинику по месту жительства. О других технических средствах контроля ни Роспотребнадзор, ни Министерство здравоохранения в своих положениях о карантине ничего не указывают», — заключил специалист.

Ранее 19 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор. Мусор предлагается плотно упаковывать и выставить за пределы квартиры. Попросить его выбросить можно друзей или соседей.

В идеале нужно находиться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой и индивидуальными средствами гигиены, чтобы не заразить родственников. Последние также должны 14 дней провести в изоляции.

Роспотребнадзор призвал приобретать продукты и необходимые товары онлайн или с помощью волонтеров. Важно не контактировать с большим числом людей и носить защитные маски, чтобы не распространять инфекцию.