Проблема ожирения в России принимает масштабы пандемии, заявил научный руководитель ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» Виктор Тутельян.

По его словам, более половины россиян старше 30 лет сталкиваются с проблемой лишнего веса.

«Глобальные вызовы со стороны питания, буквально пандемия, — это ожирение. 55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% — ожирение», — приводятся его слова на сайте Министерства здравоохранения РФ в четверг, 12 марта.

Также он отметил, что у россиян наблюдается дефицит витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

Ранее в четверг невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что нарушение сна приводит к желанию съесть что-то вредное в ночное время.