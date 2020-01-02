Изменение цен на авиабилеты в 2020 году, как и прежде, будет носить сезонный характер. Об этом 2 января рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По его словам, перелеты станут дороже в период каникул и праздников, а в межсезонье цена будет дешевле. По итогам года, отметил эксперт, рост цен составит около 5%.

«Прогноз дело неблагодарное, но мы сейчас исходим из того, что в целом, если не будет сколь-либо серьезного изменения внешних факторов, то рост цен будет исчисляться единицами процентов», — цитирует его «РИА Новости».

Как он ответил, многие авиакомпании скопили большие убытки, поэтому они будут отыгрывать потери. «Сделать это можно только одним образом — увеличивать стоимость билетов», — добавил Пантелеев.

Наибольший рост цен в традиционные периоды приходится на новогодние праздники, сказал эксперт, в феврале-марте цены снижаются до уровня прошлого года. В мае снова отмечается рост, затем снижение, а в школьные каникулы цены на авиабилеты снова начинают расти, пока не достигнут пика в августе.

В конце декабря сообщалось, что перелет из России в Аргентину, ЮАР и Исландию в 2020 году значительно подешевеет в сравнении с показателями 2019 года. Цена авиабилетов снизится на 42% для Аргентины и на 38% для ЮАР и Исландии.