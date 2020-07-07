Трехмесячная пауза в реализации фермерских продуктов из-за коронавируса не пройдет для горожан даром. «И вы хотите, чтобы после всего этого цены не подорожали?! Чудес на свете не бывает», — считают многие эксперты.

О том, кто будет компенсировать понесенные убытки за счет горожан — крестьяне или торговля — мы спросили Игоря Абакумова — доцента Тимирязевской сельхозакадемии и ведущего программы «Сельский час».

— Игорь Борисович, как отечественные сельхозники перенесли трехмесячную торговую блокаду? Подсчитали – прослезились?

— Еще не подсчитали. Вот когда начнут осенью детей в школу собирать, делать покупки, тогда поймут, что в карманах пусто. А пока все в поле, в этом смысле можно считать, что самоизоляции на селе никакой и не было. Хотя убытки от закрытых на три месяца рынков, ярмарок выходного дня у фермеров, понятно, огромные.

— Вы говорите о фермерах. Но сколько их? Раз-два и обчелся – 15 %! Основная-то сила – крупные хозяйства, агрохолдинги. А они поставок в магазины не прекращали и, наверное, даже не снижали, дефицита продуктов питания в торговле не было!

— 15 % — это только официально зарегистрированных в стране фермеров. Но и они, по данным Росстата, вносят существенный вклад в обеспечении страны продовольствием. По подсолнечному маслу – 25 процентов, по зерновым 30 %, примерно столько же и по картофелю.

Добавим сюда незарегистрированных крестьян, которые несут продукты на рынок, личные подсобные хозяйства. Их сотни тысяч по стране и именно они обеспечивают нам право выбора продуктов питания. Свое, домашнее, или прошедшее через гигантские мясорубки и сепараторы крупных производителей.

Например, когда закрыли сеть «Хореку» — это объединение отелей, ресторанов и кафе – никто из чиновников не придал этому значение. Подумаешь, «лавочники», не больше 10 человек персонала.

Но «Хорека» закупала у крестьян десятки тысяч тонн молока только для своих кофейн! Где покупала? На рынках, которые оказались закрыты, у частников, которых тоже загнали в подполье.р

Каждый человек, который пьет кофе, а пьют многие, как правило, предпочитают его с молоком.

Куда эти тонны молока подевались? В близлежащий овраг.

Это только по молоку. Но сеть брала у фермеров и мясо, свежие овощи, зелень, картофель.

Всего этого рынка сбыта крестьяне лишились на долгих три месяца.

Все, что называется, мимо кассы.

— И если свести дебет с кредитомж?..

— В начале полевых работ люди ждали выручки от реализации выращенных продуктов. Когда можно что-то отложить на семью, а что-то — на следующую посевную кампанию. На семена, ГСМ, удобрения, средства защиты растений.

Но они ничего не продали из-за введенного карантина, пропусков даже между районами в пределах своего региона.

Рынок сбыта перестал существовать, как класс.

И ты хочешь, чтобы после всего этого продукты не подорожали?!

— По последней сводке Росстата за предыдущую неделю цены повысились, но незначительно. На гречку, рис, курятину, некоторые овощи примерно на 0,7-0,8 %.

— По сравнению с каким периодом повысились?

— С неделей, которая была ранее.

— Вот что такого эдакого на селе могло случиться за неделю? Да иичего. А цены, тем не менее, подскочили. А если сравнить их, допустим, с мартом, то получим уже не десятые доли процентов, а проценты. А если с уровнем прошлого года, то и вообще увидим совсем другие цифры.

— Как я понимаю, чтобы «отбить» понесенные в пандемию затраты, осенью и зимой цены на продукты поползут вверх. Кто их начнет накручивать: сельхозпроизводители или торговля? Или и те, и другие?

— Попытки хоть частично компенсировать ущерб, разумеется, будут. И фермеров понять можно. На рынки не попали ранние редиска, зелень, молодой картофель. Про молочные продукты я не говорю – они портятся еще быстрее овощей.

Положение сложное. Фермеры брали кредиты под закупку качественных семян, средств защиты растений, механизацию производства… Все это дорогого стоит. В сельхозпроизводстве своего у нас – только земля, люди и ГСМ. Все остальное – импортное. Урожай, так сказать, отверточной сборки. Оборудование на фермах и птицефабриках, соя, премиксы комбикормов, элитные семена – все импортное. Трактора и те заграничные. Традиционный колесный трактор МТЗ чей? Белоруссия. А гусеничные ДТ Россия давно перестала выпускать.

Спрашиваешь, на сколько поднимутся цены? Думаю, процентов на 10-15.

— Но после столь длительного карантина россияне и так уже начали экономить на еде!..

— А что ты хочешь? Больше экономить уже не на чем. С марта покупка продовольствия в семейном бюджете занимает у нас больше 50 %. Тогда как бедность по международным стандартам начинается с того момента, когда на еду уходит больше 30 % доходов.

Большинство наших сограждан скатилось в бедность, на рынке мы уже не спрашиваем – качественный ли товар. А интересуемся первым делом его ценой. Чиновники, которые принимали решение о запрете торговли частникам, меньше всего думали о людях.

Но виноваты в сложившейся ситуации все, в том числе и крестьяне, которые привыкли ждать помощи от государства. А государство в этой истории не то, чтобы их кинуло, но промолчало. «Наверху» посчитали, что от коронавируса меньше всего пострадало село. Вот оно (и мы с вами) остались один на один со своими проблемами. Продукты на прилавках будут.

Но будут ли они доступны для россиян?