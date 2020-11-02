Пик пандемиикоронавируса в России придется на декабрь, ожидать спада стоит с февраля, заявил РИА Новости руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии», проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков.

Прогноз основан на данных математического моделирования. По словам эксперта, летний пик активных больных в России пришелся на 15 июня, однако затем их число стало снижаться, и в сентябре составило 66,8% от максимального значения.

«Сейчас мы видим восходящую кривую заболеваемости, это типично для процесса, когда ежесуточно заболевает больше, чем выздоравливает. Сейчас это, к сожалению, характерно для многих десятков городов России, в первую очередь, больших городов. Когда была нисходящая кривая, соответственно, каждый день число выздоравливающих было больше, чем заболевших. … Максимальный пик заболевших в России — 245 580 активных больных был 15 июня, дальше в России началось снижение, люди выздоравливали, и снижение продолжалось до 29 августа, до 163 938 больных, что составило примерно 67% от первого пика», — отметил Боровков.

«Дальше снова пошел монотонный рост. Например, сегодня, 2 ноября, в России 390 532 активных больных, что составляет 159% от первого июньского пика», — отметил он.

В Москве, по его словам, ситуация развивается иначе: первый пик был 19 мая — 116 460 активных больных, затем их число уменьшалось, и 24 сентября было 32637 активных больных. «Сегодня, 2 ноября, в Москве 109 300 активных больных, что составляет 93,9% от майского пика», — указал он.

«Если брать среднюю прогнозную кривую, которая лежит между оптимистической и пессимистической кривыми, и предположить, что ситуация будет развиваться так и дальше, то Новый год мы проведем в эпидемии, но двадцатые числа февраля 2021 года заболевших будет в полтора раза меньше, чем сейчас. То есть это затухание эпидемии. При условии, конечно, что не наложатся сезонные заболевания типа гриппа и ОРВИ. Но даже по самым плохим прогнозам в середине декабря 2020 года количество активных больных начнет снижаться», — добавил эксперт.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.