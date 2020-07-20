Как сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, ссылаясь на официальную статистику, все российские регионы прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии.

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— Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному, — отметил он.

Для наглядности эксперты сгруппировали все регионы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости. Он показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если индекс меньше единицы, то заболеваемость угасает, если больше, то может начать расти.

Как считают российские эксперты, осенью нас ждёт традиционный подъём заболеваемости ОРВИ. Оценить, какой вклад туда внесёт новый коронавирус, пока сложно, однако второй волны в городах, где выработался коллективный иммунитет, уже не будет.

Вирусолог Михаил Щелканов напомнил о интерференции вирусов — подавляющем действии одного вируса на размножение другого.

— Установили, что после заболевания одним вирусом другим заразиться сложно некоторое время. Но это всё индивидуально и с точки зрения вируса, и с точки зрения организма пациента, — отметил он.

В Москве вторая волна заболеваемости уже невозможна, считают специалисты, а количество заражённых в день начнет снижаться и достигнет нулевого значения в конце августа.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.

И еще: Из-за чего может возникнуть вторая волна эпидемии коронавируса.