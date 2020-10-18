Снижение уровня антител после перенесенной коронавирусной инфекции не говорит о том, что иммунитет к ней исчезает, поскольку в организме формируются клетки, которые обеспечивают иммунную защиту при повторной встрече с вирусом. Об этом сообщил журналистам в воскресенье директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
Ранее Тотолян в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1» заявил, что около 15-20% пациентов, перенесших коронавирус, теряют антитела к нему в течение нескольких месяцев после излечения.
«У переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение всего срока наблюдения, который у нас имеется. У части переболевших наблюдается снижение уровня антител и они становятся недоступны диагностическим тест-системам, которые имеются в настоящее время в нашем распоряжении. Снижение уровня антител не означает исчезновение иммунитета, поскольку формируются «клетки памяти» и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом», — сказал он.
Тотолян объяснил, что с этим согласуется и отсутствие случаев повторного заражения пациентов, которые уже находились на стационарном лечении из-за коронавирусной инфекции. Он отметил, что при бессимптомном течении антитела также вырабатываются, но носят нестойкий характер.
«В связи с этим крайне важным вопросом является изучение клеточного иммунитета у этих лиц и поиск ответа на вопрос — формируется ли у них клеточный иммунитет или нет? Пока специалисты ищут ответ на данный вопрос, крайне важным является соблюдение всеми лицами, независимо от того болели они или нет, всего комплекса мер по неспецифической профилактике коронавирусной инфекции: масочный режим, социальная дистанция, обработка рук и т. д. » — заключил он.