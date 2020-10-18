Снижение уровня антител после перенесенной коронавирусной инфекции не говорит о том, что иммунитет к ней исчезает, поскольку в организме формируются клетки, которые обеспечивают иммунную защиту при повторной встрече с вирусом. Об этом сообщил журналистам в воскресенье директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

Ранее Тотолян в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1» заявил, что около 15-20% пациентов, перенесших коронавирус, теряют антитела к нему в течение нескольких месяцев после излечения.

«У переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение всего срока наблюдения, который у нас имеется. У части переболевших наблюдается снижение уровня антител и они становятся недоступны диагностическим тест-системам, которые имеются в настоящее время в нашем распоряжении. Снижение уровня антител не означает исчезновение иммунитета, поскольку формируются «клетки памяти» и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом», — сказал он.

Тотолян объяснил, что с этим согласуется и отсутствие случаев повторного заражения пациентов, которые уже находились на стационарном лечении из-за коронавирусной инфекции. Он отметил, что при бессимптомном течении антитела также вырабатываются, но носят нестойкий характер.