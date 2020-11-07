Уходящая неделя оказалась весьма волатильной для курса рубля. Он успел ослабнуть перед выборами в США до 80 за доллар, а затем резко укрепиться до 77.

Как пояснил «СП» ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, главным итогом американского голосования является то, что демократы не получат полный контроль. Сенат останется за республиканцами, а это значит, что любые радикальные идеи, включая санкционные планы, демократов будут наталкиваться на сопротивление.

Кроме того, по словам эксперта, ещё одним итогом выборов стало то, что они прошли и политическая система США готова вернуться к рассмотрению экономических вопросов. На повестку дня вновь выходит пакет экономической помощи, который неминуемо будет принят в обозримом будущем.

«Учитывая будущие денежные вливания, рискованные активы уже закладывают определённую слабость доллара и рост аппетитов к риску. Рубль, как одна из самых обеспеченных и высокодоходных валют стоит в числе основных объектов инвестиционного интереса. Конечно, на текущий момент он сдерживается нефтью, которая подвержена негативному влиянию пандемии COVID-19. Однако на подходе множество вакцин, призванных решить эту проблему. Поэтому в перспективе будущего года мы всё же ждём более устойчивого восстановления спроса на нефть, которое будет сопровождаться ослаблением доллара США на глобальном рынке», — комментирует новости курса доллара Андрей Кочетков.

В связи с этим, прогноз курса доллара и евро от «Открытие Брокер» на предстоящую неделю довольно оптимистичен для российской валюты.

«На предстоящей неделе рубль способен продолжить своё укрепление до уровней 76,0 за доллар и 90,0 за евро. Спросу на рубль также будет способствовать повышенный интерес инвесторов к российским ОФЗ», — дает прогноз курса аналитик.

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