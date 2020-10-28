«России необходимо обуздать монополию западных интернет-гигантов, заставив их соблюдать наши законы. И одновременно с этим — поддержать собственных разработчиков», — сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя дискуссию о мерах по ограничению влияния американских ИТ-корпораций на политику крупнейших мировых держав.

«Крупнейшие технологические компании, обладая значительными экономическими ресурсами, а также огромным влиянием на собственную аудиторию, становятся одновременно оружием и субъектом геополитических споров — сказал Александр Малькевич. — Россия, имеющая собственный развитый ИТ-сектор и глобальные экономические интересы, не может оставаться в стороне от текущих геополитических трендов. Существенным плюсом для нашей страны является меньшая, по сравнению с Европой, зависимость от американских ИТ-гигантов и тесные партнерские отношения с Китаем. Эти обстоятельства должны эффективно использоваться для выстраивания собственной позиции на мировой арене».

Для того чтобы эффективно отстаивать свои интересы, России необходимо последовательно совершенствовать собственное законодательство (в том числе — антимонопольное), чтобы «обуздать» цифровых гигантов на локальном рынке, а также реализовывать меры поддержки собственных разработчиков. При этом особое внимание должно уделяться соблюдению глобальными ИТ-компаниями российских законов, добавил собеседник.

«Я считаю, что Россия должна стать жестче в плане собственной ИТ-стратегии. Нам нужно сотрудничать с Китаем и объединять усилия. А помимо законодательного регулирования необходимо оказывать максимальный протекционизм российским сервисам, стартапам и технологиям, вкладываться деньгами, ресурсами и PR-продвижением в наши проекты», — подчеркнул Малькевич.

«В эти дни проходит финал конкурса «Лидеры России. Политика», и даже там состоялась дискуссия на эту тему», — добавил эксперт. — Когда российские чиновники носят на руке часы Apple Watch, пересылают друг другу через WatsApp ссылки на Google-документы, где выложены секретные протоколы совещаний — это неправильно. У нас огромное количество своих возможностей, своих людей. И мы должны в них инвестировать, отказываясь от «цифровых ножек Буша», — заключил Александр Малькевич.

Напомним, ранее телеканал BBC сообщал о том, что страны Запада «всерьез взялись за Google, Amazon и Facebook».

«Растущая мощь горстки американских интернет-компаний наконец встревожила власти США. После нескольких лет сомнений Вашингтон поддержал Европу и открыл второй фронт войны за права бизнеса и граждан», — говорится в материале.

В то же время портал TechNode в своем обзоре на тему геополитических споров технологических гигантов указывает на то, что китайское приложение «Tiktok» «едва добилось первого успеха на территории США в судебном разбирательстве против администрации Трампа». При этом «после того как канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от полного запрета на китайского производителя телекоммуникационного оборудования, официальные лица Белого дома вновь оказывают давление на Европу, призывая не использовать технологии Huawei при установке сетей нового поколения 5G».

Между тем издание NewsFront указало на то, что американские IT-гиганты становятся самостоятельным центром силы в политической жизни США и устанавливают все более эффективный контроль над экономикой.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп раскритиковал на своей странице в Twitter решение Европейского союза оштрафовать американскую компанию Google на €4,34 млрд (чуть более $5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства союза, пишет РБК.

При этом ранее Конгресс США опубликовал 449-страничный доклад по итогам антимонопольного расследования против Apple, Google, Amazon и Facebook, пишет CNBC. Конгрессмены пришли к выводу, что все четыре компании злоупотребляют своим положением на рынке, поэтому их необходимо разделить, приняв соответствующие поправки к антимонопольному законодательству, сообщает incrussia.ru.