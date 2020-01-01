Россияне под Новый год приглашают Дедов Морозов не только к детям, но и ко взрослым, а иногда просят поздравить даже домашних животных. Об этом рассказала руководитель проекта по организации новогодних выездов Мария Аксиянова, передает «РИА Новости» 1 января.

«Кто-то кому-то предложение делает или девушка говорит: «У меня парень верит до сих пор в Деда Мороза». 30 лет мужчине. Кто-то совмещает декабрьские дни рождения и празднование Нового года», — сообщила Аксиянова.

Она рассказала, что однажды Дед Мороз со Снегурочкой пришли поздравлять детей, а родители им сказали: «У нас помимо детей есть собака и кошка, и их поздравьте». Вначале артисты удивились, но потом Дед Мороз поздравил собаку, а Снегурочка кошку. Хозяева даже подготовили домашним любимцам подарки.

Также Аксиянова рассказала о том, как проходит отбор Дедов Морозов и Снегурочек перед приемом их на работу. В основном берут студентов и выпускников театральных вузов, при этом они должны уметь быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях: утешить ребенка, если тот вдруг заплачет, или заинтересовать заскучавшую во время корпоратива публику.

По словам Аксияновой, Дедов Морозов и Снегурочек приглашают на собеседование только при наличии пары.

«Первый вопрос, который мы задаем – вы давно знаете друг друга? Если люди давно друг друга знают, то они и понимают друг друга с полуслова, смогут быстро сориентироваться в случае неожиданных изменений в сценарии», — отметила руководитель проекта.

31 декабря Дед Мороз и Снегурочка могут выполнять от пяти до семи заказов за день, в этом случае их заработок составляет около 15-20 тыс. рублей. В другие дни у пары может быть всего один или два заказа.

Также Аксиянова рассказала любимую историю, произошедшую у них на маршруте 31 декабря. Дед Мороз 31 приехал к клиенту и не мог найти дом. По телефону клиент посоветовал ему поворачивать около гаражей. Дед Мороз ответил: «Какие гаражи, тут стройка». В итоге оказалось, что клиент находился в Санкт-Петербурге, а Дед Мороз — в Москве.

«Вот такая непридуманная «Ирония судьбы», — заключила Аксиянова.

31 декабря Сбербанк анонсировал специальный новогодний проект — Индекс Деда Мороза и Снегурочки, который отразит расходы мужчин и женщин перед праздником по разным категориям. Для определения расходов мужчин и женщин будет проведен анализ более 1 млрд трансакций в период с 15 по 31 декабря 2019 года.