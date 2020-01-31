Молодое поколение в последние годы внесло свой вклад в традиционные причины распада браков в России — несерьезное к ним отношение, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

Росстат по итогам 2019 года зафиксировал серьезное снижение числа разводов по сравнению с 2018 годом — на 12,7%, однако их число все еще достаточно велико — 472 тысячи на 843 тысячи браков.

«В более молодых семьях появляется и относительно новая причина разводов — инфантильность или отсутствие обязательств за семью», — отметила Егорова.

К более давним причинам она отнесла "финансовую составляющую жизни семьи, завышенные ожидания от супруга (чаще всего мужа) в карьерном росте и перспективах семьи".

Эксперт обратила внимание, что сильно влияет на успешность отношений и жилищный вопрос. "Отсутствие своего жилья или даже перспектив его приобретения — еще одна причина для распада брака", — сказала она.

«Кроме того, для россиян весьма характерно нежелание идти на компромиссы в семейной жизни, а также вмешательство со стороны родственников», — заключила Егорова.

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