Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности, доцент финансового университета при правительстве России Наталья Залюбовская рассказала об основных правилах защиты от современных мошенников.

По ее словам, если раньше случаи мошенничества носили локальный характер, то в настоящее время это массовая волна звонков, которые совершаются как от имени крупных банков, так и небольших финансовых организаций.

«Нередко злоумышленники используют программу, которая может изменить входящий номер под официальный номер банка, заранее узнают персональные данные клиентов и работают целыми командами. Таким образом, следование определенным простым правилам позволит минимизировать риск стать жертвой телефонных мошенников», — сказала Залюбовская РИА Новости.

По ее словам, не следует переводить деньги незнакомым людям. Никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть полные реквизиты карт, пин-код, cvc-коды, а также одноразовые пароли для подтверждения операций.

Кроме того, не рекомендуется отправлять кому-либо фотографии банковской карты.

«Как правило, мошенники стараются создать стрессовую ситуацию, торопить свою жертву осуществить необходимые им действия. В такой ситуации нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру», — добавила эксперт.

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