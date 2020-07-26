При выборе банка для открытия вклада не стоит гнаться за высокими ставками, лучше обратить внимание, входит ли организация в список значимых для государства, заявил исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

Он отметил, что сейчас таких банков всего одиннадцать, однако они отличаются устойчивостью, а значит у них не отзовут лицензию.

Ознакомиться со списком надежных банков можно на сайте ЦБ.

Кроме того, перед выбором следует почитать отзывы клиентов, ведь чаще всего в них пишут о неожиданностях, с которыми пришлось столкнуться.