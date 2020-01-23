Клещи, проснувшиеся в Москве из-за теплой зимы, вряд ли укусят и снова заснут, когда похолодает. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь Зоологического музея Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) Илья Гомыранов в четверг, 23 января.

По его словам, зимуют клещи в подстилке или в верхних слоях почвы, а просыпаются при температуре +1…+3 градуса.

«Но вот к питанию кровью приступают обычно при температурах 7–10 градусов [тепла], так что сейчас их бояться не стоит, укус маловероятен. При наступлении холодов они, конечно же, уйдут в спячку», — сказал Гомыранов, добавив, что такая теплая погода вряд ли скажется на численности этих членистоногих, поскольку без питания они могут обходиться несколько месяцев.

Пресс-секретарь уточнил, что клещи зимуют на стадии личинки или нимфы, но они очень похожи на взрослых и также ведут жизнь паразита.

Собеседник агентства заверил, что ничего необычного не происходит, а, учитывая то, что пошел снег, вряд ли большинство беспозвоночных останутся активными.

Накануне, 22 января, Роспотребнадзор предупредил жителей центральной России, что из-за плюсовой температуры и отсутствия снега они могут столкнуться с клещами этой зимой. Также отмечалось, что атаки насекомых ждать не стоит, как и пользоваться химпрепаратами для защиты от них. Рекомендуется заправлять брюки в сапоги, чтобы клещи под них не забрались.