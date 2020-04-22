Инфицированный коронавирусом ребенок может заражать других людей дольше, чем взрослый. Об этом рассказал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.

Дети переносят инфекцию легко, но долго остаются источниками заражения. Вирус, уже ушедший из верхних дыхательных путей, еще некоторое время выделяется с фекалиями, передает ТАСС.

«То есть возможна реализация фекально-орального пути передачи», — сказал Горелов.

Ранее 22 апреля заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов заявил, что во время самоизоляции нужно чаще проветривать квартиру, чтобы в помещении менялся состав воздуха. Это, по его словам, очень важно.