Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков заявил «РИА Новости» об опасностях смартфона во время мировой пандемии коронавируса.

По его словам, смартфон является настоящим рассадником инфекции, так как постоянно находится к руках человека и собирает бактериальную среду. Также Садыков отметил, что гаджет постоянно прикасается к лицу и ушам пользователя.

Эксперт отметил, что телефон стоит систематически дезинфицировать с помощью специальных салфеток на основе изопропилового спирта. Такой вариант не испортит покрытие экрана.

При этом Садыков также напомнил, что существует и другая опасность. При бесконтрольном использовании всевозможных устройств (смартфоны, планшеты и компьютеры) страдает зрение и осанка, причем в первую очередь у детей.

Третья опасность, по словам эксперта, заключается в психологической зависимость от гаджетов, которая давно стала серьезной проблемой для значительной части человечества. Причем сейчас условия самоизоляции данную проблему усугубляют, так как в ограниченном пространстве мир для многих людей сузился до экрана смартфона, уверен Садыков.

21 апреля специалисты Роспотребнадзора призвали родителей следить за качеством цифрового контента для детей. По словам экспертов, современные дети являются самой многочисленной (22,6 млн) и самой медийно активной части социума.