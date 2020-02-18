При повышении температуры воздуха на улице вероятность распространения коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае, снижается. Об этом во вторник, 18 февраля, заявил начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента России Георгий Сапронов.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 18 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 1868 человек, подтвержденных случаев заражения — более 72 тыс. Выписаны из больниц за это время были 1223 пациента.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.